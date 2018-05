Zoon van minister Jo Vandeurzen stapt politiek in

De 26-jarige Toon Vandeurzen studeerde rechten aan de KU Leuven en werkt momenteel als adviseur in het handels- en economisch recht op het kabinet van federaal minister van Justitie Koen Geens (CD&V).

Hij wil de vlucht van jonge mensen uit Genk tegengaan. 'Genk bloeit en wij moeten daar nu de vruchten van plukken. Meer dan ooit kunnen jongvolwassen zoals ik wonen, werken en leven in Genk', zegt Toon Vandeurzen. 'Ik merk echter dat jonge mensen de stad ontvluchten en dat ik mijn allochtone kameraden na m'n opleiding nergens meer tegenkom in Genk. Daarom wil ik die heerlijke Genkse smeltkroes nog meer activeren en verbinden.'

Wet

Vader en zoon mogen dan wel op dezelfde lijst staan, maar het is wettelijk verboden om samen te zetelen. Indien ze allebei verkozen geraken, zal er dus een keuze gemaakt moeten worden.

Toon Vandeurzen maakt alvast duidelijk dat hij in dat geval in de gemeenteraad zal zetelen, want zijn vader wil bijdragen aan de verjonging van de partij. 'Mijn vader zal altijd voluit voor Genk gaan. Of hij nu in de gemeenteraad zetelt of niet, hij zal altijd zijn energie en zijn netwerk gebruiken om aan de toekomst van deze stad en het welzijn van zijn inwoners te bouwen', aldus Toon Vandeurzen.