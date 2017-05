Zo ziet het rijexamen eruit vanaf 1 juni

In het theorie-examen wegen zware overtredingen zwaarder door, en het praktijkexamen bevat meer mogelijke manoeuvres, zelfstandig rijden (bijvoorbeeld via gps) en een risicoperceptietest.

Het theorie-examen blijft bestaan uit 50 vragen, waarop je minstens 41 punten moet halen. Maar wie een zware fout maakt, verliest voortaan 5 punten. Voor een lichte fout verlies je nog altijd 1 punt. Voorbeelden van zware overtredingen zijn het negeren van een rood verkeerslicht, het overschrijden van een witte doorlopende streep of een snelheidsovertreding.

Manoeuvres

Ook aan het praktijkexamen wordt gesleuteld. Vandaag zijn er maar twee vaste manoeuvres: 'keren in een smalle straat' en 'parkeren achter een voertuig'. Vanaf 1 juni wordt dit uitgebreid naar zes mogelijke manoeuvres en loting zal bepalen welke twee manoeuvres je moet uitvoeren om te slagen voor de proef.

Concreet wordt er voorzien in vier extra manoeuvres: 'in rechte lijn achteruitrijden', 'evenwijdig ten opzichte van de weg links parkeren tussen twee voertuigen', 'loodrecht ten opzichte van de weg vooruit in een vak parkeren' en 'loodrecht ten opzichte van de weg achteruit in een vak parkeren'.

Gps

Tijdens het examen moet de kandidaat ook een stuk zelfstandig rijden, dat wil zeggen zonder instructies van de examinator. De kandidaat moet dan een bestemming kunnen bereiken via de gps of de verkeersborden.

Het praktijkexamen wordt ook uitgebreid met een nieuwe gevaarherkenningstest in het examencentrum. Deze computertest zal nagaan of kandidaat-bestuurder de weg goed kunnen lezen en de verschillende gevaren tijdig kunnen herkennen en correct kunnen inschatten.

Op 1 oktober dit jaar volgt nog een hervorming van de rijopleiding. Bedoeling is dat kandidaat-bestuurders meer oefenen voor ze hun examen afleggen. Begeleiders zullen zelf ook een drie uur durende opleiding moeten volgen.