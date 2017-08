'Zittenblijven in eerste jaar secundair heeft positief effect op schoolwelbevinden'

Het eerste jaar in het secundair onderwijs overdoen voor wie slecht presteerde heeft een positief effect op zijn of haar schoolwelbevinden of 'op het zich goed voelen op school' en 'het positief ingesteld zijn over de instelling'. Dat blijkt uit de masterproef waarmee Loulou Detienne aan de KU Leuven promoveerde tot Master of Science in de pedagogische wetenschappen.