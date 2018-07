Zit Iraans regime achter verijdelde aanslag in Frankrijk?

Een Belgisch koppel van Iraanse origine is onder aanhoudingsmandaat geplaatst voor poging tot terroristische moord en het voorbereiden van een terroristisch misdrijf.

De twee dertigers zouden eind juni een bomaanslag hebben willen plegen op een conferentie met 25.000 aanwezigen in Frankrijk, zo melden het federaal parket en de Veiligheid van de Staat maandag.

Amir S. en zijn vrouw Nasimeh N. zouden een bomaanslag hebben willen plegen op 30 juni in Villepinte, bij Parijs, op een conferentie die daar werd gehouden door de Iraanse oppositiepartij MEK (les Moudjahidines du Peuple Iranien), zo staat in een persbericht. In het kader van het onderzoek werden huiszoekingen uitgevoerd in Wilrijk, Boom, Ukkel, Bergen en Leuze-en-Hainaut.

De auto van het koppel was zaterdag onderschept in Sint-Pieters-Woluwe. In de auto werden ongeveer 500 gram van de springstof TATP en een ontstekingsmechanisme aangetroffen in een kleine toilettas.

Complot

Ook iIn Frankrijk zijn drie mensen in voorhechtenis geplaatst. De speurders onderzoeken wat voor banden de drie hebben met de Belgische verdachten, aldus een gerechtelijke bron.

Het parket in Parijs had al op 28 juni, twee dagen voor de bijeenkomst van MEK een onderzoek gestart vanwege 'criminele terroristische bendevorming', aldus de bron nog. Onder de drie verdachten bevindt zich een 54-jarige man die zaterdagnamiddag in Villepinte werd gearresteerd. De andere twee werden in de buurt van Senlis, op zowat 60 kilometer van Parijs, gearresteerd.

Maandag werd hun hechtenis verlengd, mogelijk tot woensdag.

Eerder werd in Duitsland ook al een Iraanse diplomaat opgepakt die mogelijk banden zou hebben met het koppel uit Wilrijk. Het gaat over een 46-jarige raadgever op de Iraanse ambassade in Wenen.

Ondertussen beschuldigen de Iraanse opposanten van de Nationale Verzetsraad van Iran (NCRI), een koepel van oppositiebewegingen tegen de Iraanse regering en ayatollah Khamenei, de regering ervan de aanzet te hebben gegeven voor het plan voor de aanslag.

De NCRI heeft nauwe banden met de MEK. 'Het complot van de terroristische dictatuur die aan de macht is in Iran, om een aanslag te plegen tegen de grote bijeenkomst van het Iraanse verzet in Villepinte, is verijdeld', meldt de NCRI maandag in een mededeling aan AFP.

De Iraanse oppositie roept op tot 'de sluiting van de Iraanse diplomatieke vertegenwoordigingen in Europa', 'centra van spionage' en 'huizen voor terroristische voorbereidingen'.

Jambon: 'Geen moment sprake geweest van plannen voor aanslag in België'

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) spreekt van een 'kordaat en snel optreden van politie, gerecht en inlichtingendiensten'. Hij benadrukt ook dat er 'op geen enkel moment sprake is geweest van plannen voor een aanslag in België'. Daarom handhaaft OCAD, het orgaan voor de dreigingsanalyse in België, ook het bestaande dreigingsniveau.

Michel: 'Goede samenwerking tussen Europese partners werpt vruchten af'

Premier Charles Michel bedankt op Twitter de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. 'Eens te meer heeft de goede samenwerking tussen Europese partners vruchten afgeworpen', aldus de eerste minister.