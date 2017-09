Zinkgaten in Brussel: nood- en evacuatieplan van kracht

In Sint-Joost-ten-Node werden donderdagnamiddag een veertigtal mensen geëvacueerd, zo meldt de politiezone Brussel-Noord. Het nood- en evacuatieplan werd er afgekondigd na de breuk van een waterleiding van Vivaqua, die eerder op de dag een gat van 36 vierkante meter op de Leuvensesteenweg veroorzaakte.

Langs diezelfde weg, ter hoogte van huisnummer 327, heeft het waterlek ook een tweede, kleiner zinkgat veroorzaakt.

Door datzelfde lek kwamen eveneens de sporen tussen de stations Brussel-Noord en Brussel-Schuman onder de modder te zitten, waardoor het treinverkeer sinds tien uur verstoord is.

Gasexplosies

'Omwille van de instabiliteit van de bodem als gevolg van de leidingbreuk ter hoogte van nummer 205 van de Leuvensesteenweg heeft de burgemeester van Sint-Joost-ten-Node beslist om uit voorzorg het nood- en evacuatieplan te activeren. Vijfentwintig kinderen uit de crèche 'le P'tit Boule' op de Leuvensesteenweg werden geëvacueerd en in een andere crèche in de gemeente ondergebracht. Ook werden een twintigtal mensen ondergebracht in een opvangcentrum dat geopend werd in de omnisportzaal Guy Cudell, in de Tweekerkenstraat', zo stelt de politiezone Brussel-Noord.

Op de Leuvensesteenweg is een veiligheidszone ingesteld, en de baan is afgesloten voor verkeer.

De burgemeester van de gemeente, Emir Kir (PS) verklaarde aan de VRT dat een 100-tal mensen in veiligheid werden gebracht, en er nog eens evenveel zullen volgen. Dat gebeurt volgens hem uit vrees voor gasexplosies en instabiliteit.

Eerdere grondverzakking

Vorige week donderdag was er al een grondverzakking in de Kardinaal Mercierstraat, vlakbij het Brusselse Centraal Station. De grondverzakking heeft een gat in het wegdek veroorzaakt dat zo'n 6 meter lang is, 4 tot 6 meter breed is en 3 tot 4 meter diep is.