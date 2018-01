Zijn we allemaal verslaafd aan onze smartphone? Stel uw vraag aan mediaprofessor Lieven De Marez

Mail uw naam, adres en vraag voor Lieven De Marez naar mijnvraag@knack.be. De geselecteerde vragen verschijnen in Knack (met vermelding van uw naam en gemeente). De vraag van de week wordt beloond met een bon van Standaard Boekhandel ter waarde van 20 euro.

De jaarlijkse imec-digimeter, die het media- en technologiegebruik van de Vlaming in kaart brengt, gold afgelopen week als een wake up-call. Maar liefst 80 procent van de Vlamingen maken zich zorgen over hun smartphonegebruik. Eén op de zes legt zichzelf al spontaan regels op om 'digibesitas' te vermijden: geen smartphones aan tafel of in de slaapkamer, bijvoorbeeld. Vooral 20-ers en 30-ers zijn bezorgd, maar ook bij tieners is digibesitas een probleem. Ruim de helft vindt dat ze te veel tijd besteden aan sociale media.

Hebt u thuis ook kinderen rondlopen die hun blik nooit langer dan tien minuten van een schermpje kunnen houden? En maakt u zich zorgen over een mogelijke verslaving? Niet onterecht, waarschijnlijk. Want digibesitas is, net als obesitas, een verslavingsprobleem. Bij elke like op sociale media en elke alert op de smartphone krijgen onze hersenen een shot dopamine. Resultaat: we willen alsmaar meer.

De vraag is: hoe voorkomt u dat uw kinderen schermzombies worden, die niet meer in real life vertoeven, maar enkel nog in een soort digitale schijnwereld? Heeft het zin om thuis strenge smartphoneregels op te leggen? Vanaf welke leeftijd is het verantwoord om uw kind zo'n smartphone te geven? En hoe strikt kun je zijn, zonder hen te laten opgroeien in een wereldvreemde omgeving? Ze worden overal met digitale technologie geconfronteerd, kun je dat dan thuis zomaar verbieden? En moet je dan als ouder ook niet in de spiegel durven te kijken: ook oudere generaties vertonen trekken van digibesitas. Kun je een 12-jarige verbieden wat je zelf bij de vleet doet?

En welke verantwoordelijkheid hebben scholen? Nu kan elke school zelf een smartphone-beleid uittekenen. In de ene school zijn ze verboden, in de andere mogen ze enkel tijdens de pauze en elders zijn er geen (expliciete) regels. Moeten smartphones op school altijd en overal verboden zijn, zoals mediaprofessor Lieven De Marez (UGent/imec) voorstelt? Of worden ze zo verboden vruchten en dus nog aanlokkelijker? En is het dus verstandiger om jongeren slim te leren omgaan met hun smartphone, ook op school?

Lieven De Marez is professor bij mict, een imec-onderzoeksgroep aan de UGent en voert onder meer onderzoek naar digibesitas en media-innovatie. Hij is de drijvende kracht achter het imec.digimeter-onderzoek.