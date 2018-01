'Zijn sociale media werkelijk een 'feest van de democratie'?'

Het vaderschap verandert alles, en wel ten goede. Dat bleek nogmaals in de aankondigingen die Facebookbaas Mark Zuckerberg afgelopen donderdag de wereld instuurde. Zuckerberg, de ondernemer die twee miljard mensen heeft verleid om hun privacy op te geven in ruil voor 24/7-communicatie en een shotje dopamine bij elk nieuw duimpje omhoog, stelde drastische bijsturingen van het sociale netwerk voor. In de 'news feed', de eindeloos geüpdatete stroom aan berichten, foto's en filmpjes waaraan de halve mensheid verslaafd is geraakt, zal Facebook voortaan voorrang geven aan bijdragen van vrienden en familie, ten nadele van posts van bedrijven en uitgevers. Het klein anderhalf miljard mensen dat dagelijks de site bezoekt zal ook meer posts zien waar druk op gereageerd wordt, iets wat Zuckerberg 'betekenisvolle interactie' noemt. Nieuwsberichten en virale video's worden met het epitheton 'passief' bedacht en zullen minder aan bo...