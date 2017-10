Zes op de tien verkeersdoden op de snelweg droegen hun gordel niet

In België wordt meer dan een derde van de afgelegde voertuigkilometers op de autosnelweg afgelegd. Het risico op een ongeval is er kleiner dan op andere delen van het wegennet, maar de ernst van de ongevallen is er groter. Op de snelwegen vallen er per duizend letselongevallen 31 doden, ruim vier keer meer dan in een bebouwde kom.

Vias Institute bestudeerde de pv's van 158 dodelijke ongevallen in 2014 en 2015. Bij die ongevallen waren 529 mensen betrokken.

Uit de studie blijkt dat ongeveer een derde van de bestuurders en passagiers de gordel niet droeg. Bij de passagiers achteraan loopt dat op tot ruim de helft. Zestig procent van de dodelijke slachtoffers had de gordel niet om.

Snelheid speelde een rol in tenminste 38 procent van de dodelijke ongevallen. Eén op de vijf stond stil op het moment van het ongeval. In meer dan tien procent van de ongevallen was er alcohol in het spel, maar in 40 procent van de gevallen werd de bestuurder niet op alcohol getest.

Eén dodelijk ongeval op de tien gebeurde op een op- of afrit en één dodelijk ongeval op de vijf gebeurde in de buurt van een op- of afrit. Eén ongeval op twintig gebeurde op een verkeerswisselaar. Bij dertien procent van de ongevallen waren er werken aan de gang op het moment dat het ongeval zich voordeed. Dat cijfer stijgt de laatste jaren en ligt nu al driemaal hoger dan in 2009.

Vias Institute (het vroegere Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid BIVV) zegt dat sensibiliseringsacties en controles 'onontbeerlijk' blijven om tot een gedragswijziging te komen. Controles moeten er vooral bij risicozones komen, zoals werven of in de buurt van op- en afritten. Het gebruik van dynamische verkeersborden moet veralgemeend worden.