Zelfstandigensyndicaat: 'Ondernemers houden doelgroep in de gaten die het meest steelt'

Mattheeuws reageert daarmee op de masterproef van een studente sociologie, waaruit blijkt dat kledingverkoopsters zich meer uitsloven voor blanke Belgen dan voor klanten van vreemde origine.

De NSZ-voorzitter betreurt dat handelaars door de studie in een slecht daglicht worden gesteld. 'Dit heeft niets te maken met discriminatie of vooroordelen. Voor een handelaar maakt het immers niet uit aan wie hij verkoopt', argumenteert ze. Wel vindt ze het van goed ondernemerschap getuigen dat mensen in de gaten worden gehouden van 'wie de feiten aantonen dat ze het meest stelen'.

En dat, aldus Mattheeuws, zijn nu eenmaal vaak rondtrekkende daderbendes. 'Vaak gaat het om mensen van vreemde origine, en vaak om mannen. Als je ogen te kort hebt, dan kijk je naar wie statistisch gezien het meest steelt.'

De NSZ-voorzitter betreurt overigens dat de studie is gebeurd door een onderzoekster van vreemde origine. Ze vindt het onderzoek daardoor gekleurd. 'Het was aangewezen dat de onderzoekster ook naar de handelaar had geluisterd.'