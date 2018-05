Zeker dubbel zoveel pensioenbetogers als in december

Ook op 19 december was er al een pensioenbetoging. Toen waren er volgens de politie 25.000 mensen, nu gaat het dus om meer dan het dubbele.

Protest

De vakbonden trekken sinds 11.00 uur door de straten van Brussel voor een betoging tegen de pensioenhervormingen van de regering-Michel. Ze klagen onder meer de plannen voor een pensioen met punten aan. Daarbij verdient een werknemer afhankelijk van de loopbaan meer of minder punten. Die punten bepalen of men al dan niet vervroegd kan afzwaaien.

Speeches van de vakbondsleiders waren er voor aanvang niet, maar onderweg organiseerden de vakbonden wel enkele symbolische acties. Zo vlogen er aan de Financietoren papieren F-35-vliegtuigen door de lucht. De boodschap? 'Langer werken? Minder pensioen? De regering ziet ze vliegen!'

In de betoging lieten ook de oppositiepartijen zich opmerken. De extreemlinkse PVDA heeft een eigen podium met kopstuk Raoul Hedebouw opgesteld ter hoogte van de kantoren van de Nationale Bank. Groen deelde folders uit en aan het hoofdkwartier van de PS staat in grote letters 'NEEN aan de pensioenhervorming'.

Lees verder onder de foto

Lottoballen

Kort voor 13 uur bereikte de kop van de betoging het eindpunt aan het Zuidstation. Als afsluiter gooiden de vakbondsleiders lottoballen in een fontein aan de Pensioentoren. Mikpunt waren militanten met maskers van ministers, die zich in het water hadden opgesteld. Er waaiden ook (valse) eurobiljetten in het rond.

De lottoballen dienden als symbool voor het beleid van de regering-Michel. 'Onze pensioenen zijn geen loterij', luidde de slogan van de actie.

Meer treinen

Op vraag van de vakbonden werd het treinaanbod naar de hoofdstad versterkt. Acht extra treinen vertrokken vanuit Luik, La Louvière, Moeskroen, Antwerpen en Oostende.