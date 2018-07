De regeling tussen minister Geens en het gerecht is vooral nodig omdat jeugdorganisaties nu pas te weten komen dat er problemen zijn met een leerkracht of begeleider wanneer die al voor de rechtbank veroordeeld is. Daardoor kunnen er in de periode tussen het onderzoek en de veroordeling geen maatregelen worden genomen om slachtoffers te beschermen.

Het is niet zo dat de informatie altijd zal worden doorgespeeld. Parketten moeten daar telkens over oordelen en afwegen of de feiten wel zwaarwichtig genoeg zijn of het onderzoek niet in gevaar brengen. Zij worden daarin bijgestaan door gespecialiseerde magistraten.

Het was Vlaams minister van Jeugd Sven Gatz (Open VLD) die Geens vroeg om voor de jeugdorganisaties en -sector een gelijkaardige regeling als voor scholen uit te werken. Voor sportclubs zijn er nog geen afspraken gemaakt.