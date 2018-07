Zal de hittegolf meer doen voor de toekomst van onze pensioenen dan de regering-Michel?

De aanhoudende hitte van deze zomer zal extra levens kosten, zoveel is zeker. Tijdens de hittegolf tussen 30 juni en 5 juli 2015, waren er volgens Sciensano 410 extra overlijdens in ons land - ofwel: 26 procent meer overlijdens dan verwacht op basis van de sterftecijfers van de vijf jaar ervoor. De hoge oversterfte had volgens wetenschappers te maken met de 'amplitude van de hittegolf: de gemiddelde temperatuur bedroeg 26 graden, met zeer weinig afkoeling 's nachts'. De jongste weken hebben we zoiets opnieuw aan den lijve ondervonden.

