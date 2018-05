Zaak-Mawda: politieagent geïdentificeerd maar niet opgepakt

De agent die het schot zou hebben afgevuurd dat tot de dood van de Koerdische peuter Mawda heeft geleid, is geïdentificeerd maar niet opgepakt. Dat heeft de advocaat van de nabestaanden, Olivier Stein, gezegd. De politieagent reageert aangeslagen. 'Hij heeft het nooit gewild', zo heeft het parket dinsdag gezegd.

De ouders willen zo snel mogelijk een begrafenis voor hun dochter organiseren. 'We hopen dat de familie een antwoord krijgt op een hele reeks vragen', aldus Stein. 'Ze hopen ook toegang te krijgen tot het medisch-wettelijk rapport, zodat ze weten of ze hun kind kunnen begraven.'

De tweejarige Mawda zat vorige week samen met haar ouders en tientallen andere migranten in een bestelwagen die in de buurt van Bergen reed. De politie achtervolgde het busje en loste een schot. Later bleek dat de peuter door een kogel om het leven is gekomen. Of het om een verdwaalde politiekogel ging, moeten het parket en het Comité P. nog uitmaken.

Parlementaire onderzoekscommissie

De ouders van de peuter en hun advocaat lieten gisteren/maandag op een persconferentie verstaan dat ze geen vertrouwen hebben in het parket van Doornik. Dat had eerder verklaard dat het meisje niet door een kogel om het leven kwam, maar moest die verklaring vrijdag intrekken.

Het parket had zich gebaseerd op een onderzoek van het Comité P., maar dat Comité is nog bezig met het onderzoek naar de zaak. Mawda's ouders en hun advocaat willen de conclusies van gerecht en politie niet afwachten en eisen een parlementaire onderzoekscommissie, die parallel een eigen onderzoek zou kunnen voeren.

Oppositiepartij SP.A neemt de zaak 'zeer ernstig', zegt een woordvoerster. 'Er is tenslotte een tweejarig kind om het leven gekomen.' Maar de partij vraagt voorlopig geen parlementaire onderzoekscommissie en wil de conclusies van het Comité P. afwachten. Een parlementaire onderzoekscommissie zou 'ook eerst vragen die conclusies te kunnen zien'.

Ook Groen vraagt voorlopig geen parlementaire onderzoekscommissie en wacht de resultaten van het onderzoek van gerecht en Comité P. af. De partij volgt de kwestie wel nauw op in het parlement, klinkt het. 'Groen betreurt deze dramatische gebeurtenis, en de manier waarop de betrokkenen zich behandeld voelen', zegt Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt, die benadrukt dat de ouders 'op een waardige manier afscheid moeten kunnen nemen van hun kind'.

'We hebben nog erg veel vragen over heel deze kwestie, maar zullen de resultaten van het onderzoek afwachten om verdere politieke conclusies te trekken', zegt De Vriendt. 'Het is van het grootste belang dat dit grondig en totaal onafhankelijk wordt onderzocht. In de eerste plaats moet justitie daarin haar rol kunnen spelen.'

De Franstalige socialisten vinden een parlementaire onderzoekscommissie eveneens 'prematuur'. Dat zei PS-Kamerlid Frederic Daerden dinsdag op de Franstalige radio. 'Ik heb het gevoel dat het nu niet het moment is om de dingen te politiseren', klonk het. 'We hebben een serieus en professioneel onderzoek nodig, om na te gaan wat er gebeurd is. Ik denk niet dat we de zaken in deze fase kunnen verduidelijken in het parlement.'