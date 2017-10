Zaak imam Grote Moskee dinsdag voor Raad voor vreemdelingenbetwistingen

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) kondigde begin november aan dat hij had beslist de verblijfskaart van de imam, die van Egyptische origine is, in te trekken. Dat gebeurde na 'erg duidelijke' signalen dat de man 'salafistisch, zeer radicaal, zeer conservatief is en een gevaar vormt voor onze samenleving en onze nationale veiligheid.'

De imam ging in beroep tegen de beslissing. In een interview met het weekblad Knack schreeuwde hij zijn onschuld uit. 'Ik heb volstrekt niets te maken met de salafistische stroming in de islam. Meer zelfs: ik geef altijd kritiek op radicale en salafistische ideeën, en ik bestrijd extremisme en radicalisme', klonk het.

'Zie ik er als een salafist uit? Hebt u al ooit gehoord dat een imam die verbonden is aan de al-Azhar-universiteit in Caïro een radicale salafist is geworden? Wel, ik heb daar gestudeerd, en ik ben door die universiteit naar hier gestuurd. Het uitgangspunt van al-Azhar is de gulden middenweg. Vreedzaam samenleven en tolerantie staan er centraal.'