Yves Leterme: 'Sluiting kerncentrales in 2025 is geen goed idee'

'Het gaat om een persoonlijk standpunt, dat niet strookt met dat van de partij', reageert CD&V-energiespecialist Leen Dierick.

'Ik vloek in de kerk', zegt Yves Leterme in een dubbelinterview met Karel De Gucht dat morgen in De Tijd verschijnt, 'maar ik vind dat we de sluiting van de kerncentrales in 2025 opnieuw moeten bekijken. Ik zou toch nog eens twee keer nakijken of we de bevoorradingszekerheid zonder kerncentrales kunnen garanderen tegen een haalbare prijs.'

'Bovendien hebben ook de Fransen beslist enkele centrales te sluiten', voegt hij eraan toe. 'En in politieke debatten wordt al openlijk voorgesteld om dan minder te exporteren, wat onze bevoorradingszekerheid vanuit Frankrijk in het gedrang zou brengen.'

Volgens het officiële standpunt wil regeringspartij CD&V, in tegenstelling tot coalitiepartner N-VA, vasthouden aan de volledige kernuitstap in 2025. Leen Dierick bevestigt dat de ex-premier ingaat tegen het partijstandpunt.