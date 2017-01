Yüksel noemt journalist Oztürk 'fetoïst': 'Ik viseer niemand, ik beschrijf gewoon zijn daden'

In een opiniestuk op Knack.be haalt Mete Oztürk, voormalig hoofdredacteur van de krant Zaman Vandaag België, fors uit naar Veli Yüksel, federaal parlementslid voor CD&V. Oztürk pikt het niet dat Yüksel hem fetoïst noemt, een acroniem voor 'Fethullah-terreurorganisatie': 'Ik ben veel gewoon. Maar dat een Belgisch parlementslid naar mij uithaalt als terrorist, is verbijsterend.' Yüksel deed de uitspraak in een jaaroverzicht van de Turks-Belgische nieuwswebsite BelTürkHaber. Daarin kwam hij terug op de couppoging van 15 juli 2016 en zijn gesprek daarover met Oztürk bij Terzake, een week nadien. Naar een reactie gevraagd, ontkent Yüksel dat hij Oztürks naam heeft genoemd in die interviews.

