Yüksel (CD&V) oppert vervanging F-16's door toestellen met minder uren op teller

De vervanging van de verouderde F-16's is één van de werven die de regering nog moet afronden. De regering heeft 3,6 miljard voorzien voor 34 nieuwe gevechtsvliegtuigen. Vanaf 2023 verdwijnen de F-16's uit roulatie. Twee kandidaten stapten in de officiële procedure die de regering opstartte: de F-35 van Lockheed Martin en de Eurofighter van Airbus. Voor beide toestellen liep halfweg februari een 'best and final offer binnen'. Maar buiten de procedure om proberen de Fransen hun Rafale in de running te houden.

Voor Kamerlid Yüksel is het duidelijk dat ons land moet investeren in een capaciteit jachtvliegtuigen. Hij wijst onder meer naar hun rol in de strijd tegen Islamitische Staat. 'In Irak en Syrië hebben we IS op de knieën kunnen krijgen door middel van militair optreden met luchtbombardementen', zegt de CD&V'er. 'We gaan die capaciteit nodig hebben, onder andere om ons luchtruim te verdedigen en om de NAVO-verplichtingen na te komen'.

Over welk toestel het moet gaan, daarover spreekt Yüksel zich niet uit. Hij oppert wel een opvallende piste voor het geval de lopende voorstellen niet zouden beantwoorden aan de verwachtingen. Zo suggereert hij dat ons land tweedehands F-16's zou aanschaffen met bijvoorbeeld duizend vlieguren op de teller. Op die manier zou de regering zich tijd en ruimte kopen om over de dure beslissing knopen door te hakken.