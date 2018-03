'Wrang dat een verschil van één minuut een financiële impact kan hebben van duizenden euro's'

Wie naar Terzake kijkt, leer weleens iets bij. Vorige week kwam ik te weten dat mijn partner, mijn zoontje en ik een 'combinatiegezin' vormen. Of dat we het toch heel waarschijnlijk zullen worden. Ons tweede kindje moet nog verwekt worden. De kans is dus groot dat we één kind in het oude en één kind in het nieuwe kinderbijslagsysteem zullen hebben, dat van start gaat op 1 januari 2019.

De term kende ik nog niet, maar de berekening had ik wel al gemaakt. En wat blijkt: als kleine spruit nummer twee niet in 2018 maar in 2019 het levenslicht ziet, dan krijgen we iin totaal 12.257,94 eurominder. Ik ga er voor deze berekening van uit dat hij of zij tot de 23e verjaardag bij ons ten laste blijft. Vlaams minister Jo Vandeurzen kreeg en miste gisteren de kans om uit te leggen waarom dat het geval was. Op de herhaaldelijke vragen van interviewer Pieter-Jan De Smet kwamen helaas alleen maar technische en vooral ontwijkende antwoorden.

De hervorming van de kinderbijslag zit over het algemeen goed in elkaar. De twee grote krachtlijnen zijn dat elk kind voortaan evenveel krijgt en dat er een versterkte sociale toeslag wordt ingevoerd voor kinderen in gezinnen met een laag inkomen. Dat is helder.

In het oude systeem worden grote gezinnen bevoordeeld ten opzichte van de kleine. Voor een eerste kind krijgen ouders € 92,09 per maand, voor een tweede € 170,39 en voor een derde, vierde, vijfde... telkens € 254,40. Want een kind kost meer als er al broertjes of zusjes zijn... of zoiets? Dat is volstrekt onlogisch. In het nieuwe systeem is het bedrag gelijk voor elk kind. Dat impliceert dat nieuwe grote gezinnen minder zullen hebben en nieuwe kleine gezinnen meer. Bestaande gezinnen gaan er niet op achteruit. Daar kan ik mij goed in vinden. Als wij uiteindelijk nog voor een derde kindje zouden gaan, dan zal daar niet langer dezelfde royale kinderbijslag tegenover staan als vandaag: fair enough.

Mijn partner en ik verdienen goed ons brood. Ik heb er dan ook geen enkel probleem mee dat mensen die minder verdienen een extra sociale toeslag krijgen bovenop het basisbedrag. De strijd tegen de kinderarmoede is een duidelijke prioriteit en de sociale toeslag mocht wat mij betreft zelfs nog uitgebreider zijn. Ook als dat betekent dat wij minder zouden krijgen.

Maar nu komt het addertje onder het gras. Vergelijk drie middenklassegezinnen met elk twee kinderen, die genoeg verdienen en dus geen sociale toeslag ontvangen. De twee kinderen in de familie Peeters zijn allebei geboren vóór 1 januari 2019. De twee kinderen van de familie Janssens zijn geboren na die datum. De familie De Smet daarentegen is een 'combinatiegezin': één kind zit in het oude systeem en het andere in het nieuwe. Conclusie: de familie De Smet zal in totaal 12.257,94 euro minder ontvangen dan de familie Peeters en 13.992,14 euro (!) minder dan de familie Janssens.

Daar zit geen enkele logica achter. En als het interview met minister Vandeurzen één iets heeft bewezen dan is het dat zelfs de minister deze situatie niet uitgelegd krijgt. Dit heeft helemaal niets te maken met sociale toeslagen en al evenmin met het principe dat elk kind gelijk is. Dit is een ongelijke behandeling waar geen enkele motivatie tegenover staat, behalve dan dat wij blijkbaar de pech hebben om tussen de plooien te vallen.

De minister vindt onze situatie blijkbaar een 'heel specifieke situatie'. Nochtans zijn wij vrij typische tweeverdieners met een flinke zoon en binnenkort, als alles goed gaat, nog een tweede kindje. Ik kan mij moeilijk voorstellen dat wij de enige in die categorie zouden zijn. Blijkbaar zal een monitoringcomité alles goed in de gaten houden. Maar de angel in de hervorming is al duidelijk zichtbaar, zelfs nog voor de start. Halen we die er dan niet beter gewoon uit, in plaats van te monitoren?

Het decreet over de nieuwe kinderbijslag wordt binnen enkele weken gestemd in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement. Nog net genoeg tijd dus om dit recht te zetten en het systeem eerlijker te maken. We hopen sowieso dat de ooievaar snel opnieuw komt voor ons. Ons geluk zal hoe dan ook niet in euro's uit te drukken zijn. Maar het voelt toch wrang aan dat één minuut verschil een financiële impact van meer dan 12.000 eurokan hebben.

Charlotte Delaruelle is mama, en binnenkort waarschijnlijk combinatie-mama.