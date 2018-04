Wouter Van Besien (Groen) in Antwerpen: 'Dit stadsbestuur respecteert niet alle inwoners'

'We zijn het als Antwerpenaren aan onszelf verplicht om in België en Vlaanderen het voortouw te nemen. Dat gebeurt vandaag niet', zegt Wouter Van Besien. 'Kijk naar de mobiliteit in de stad: de luchtkwaliteit is ondermaats, er zijn nog steeds veel fietsongevallen en bijna iedereen staat stil in de file. Het mobiliteitsplan dat wij hebben gelanceerd is een ambitieus project: investeren in openbaar vervoer en fietsinfrastructuur zodat we heel wat delen van de stad autoluw kunnen maken. Wonen staat ook hoog op onze agenda: wij willen in vijftien jaar tijd 20.000 woningen bijbouwen en 40.000 huizen renoveren. Die woningen moeten ook betaalbaar blijven.'

...