Wouter Beke: 'Ontslag van Theo Francken is niet aan de orde'

De politieke toekomst van staatssecretaris Theo Francken hing al weken aan een zijden draadje nadat hij tegenover premier Charles Michel had gelogen over de repatriëring van Soedanese vluchtelingen. Enkele CD&V-kopstukken lieten afgelopen weekend nog blijken dat de staatssecretaris 'zijn conclusies moest trekken', waarop N-VA-voorzitter Bart De Wever liet weten dat hij de regering zou laten vallen als coalitiepartners zijn staatssecretaris bleven aanvallen.

CD&V-voorzitter Beke zette maandagochtend de puntjes op de 'i'. 'Dit is een zaak van persoonlijke deontologie. Als de staatssecretaris vindt dat hij nog kan functioneren, dan is dat zijn zaak. De deontologie van de ene is duidelijk verschillend dan die van anderen, maar dat is dan zo. Voor ons is er verder niets aan de orde.' Het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGSV) voert momenteel nog een onderzoek naar de getuigenissen van foltering op teruggekeerde Soedanezen. 'We wachten dat onderzoek af en zien dan welke maatregelen eventueel genomen moeten worden. Dat gaat voor ons niet over een persoonlijk functioneren, maar wel over hoe we met individuele zaken moeten omgaan in een streng en rechtvaardig migratiebeleid.'

Ook vervroegde verkiezingen zijn voorlopig 'absoluut niet aan de orde'. 'Dat is met vuur spelen. De mensen verwachten van ons heel terecht dat we ook in 2018 beslissingen nemen, niet dat we spelletjes spelen. Er is voldoende vertrouwen om het regeerakkoord uit te voeren.' Ook het energiepact en de bijhorende kernuitstap in 2025 horen daarbij, aldus Beke. N-VA schoof dat pact eerder op de lange baan, maar 'het energiepact is belangrijk en de wet op de kernuitstap is beslist. Als het van ons afhangt, is dat zeker nog mogelijk voor 2025.'

De reactie van Wouter Beke komt er nadat de premier maandagochtend had laten verstaan dat hij niet van plan is zich te laten 'chanteren'. N-VA-voorzitter De Wever onkende daarop dat hij premier Michel chanteert. 'Ik chanteer niemand. Ik geef de mening van mijn partij. Dat is mijn job', klonk het voor aanvang van het N-VA-partijbureau. 'Ik laat geen enkele regering vallen. De sfeer hoeft ook helemaal niet negatief te zijn als men stopt met schieten op mensen die hun job doen en als iedereen gewoon zijn job doet'.

De Wever is ook formeel: 'Er zal geen ontslag komen van Theo Francken'. Maar wat dan als het lopende onderzoek de folterverhalen van teruggestuurde Soedanezen zou bevestigen? 'We zullen dat onderzoek afwachten en de verantwoordelijkheden afwegen. Maar in deze zaak zal Theo Francken geen ontslag nemen', aldus De Wever. 'Ik zal Theo Francken niet laten vallen, vandaag niet, morgen niet en overmorgen niet. Iemand die zijn job doet, moet je niet in de rug schieten'.

Charles Michel: 'Chantage maakt op mij geen indruk'

De premier werd aan de tand gevoeld over de uitspraken van N-VA-voorzitter Bart De Wever. Die waarschuwde zijn coalitiepartners er zondagavond voor dat N-VA uit de regering stapt indien de andere meerderheidspartijen aansturen op het ontslag van staatssecretaris Theo Francken.

De premier laakte ook de 'provocaties' van Kamerlid Eric Van Rompuy (CD&V), die zondag stelde dat de eerste minister de handpop van de N-VA was geworden.

'Het dossier migratie en asiel verdient beter dan de ruzies tussen ego's, kleine of grote', reageerde premier Michel. Hij herinnerde aan het engagement van zijn regering om 'onze grenzen op een humane manier te beschermen' en met respect voor de Europese en internationale verplichtingen op het vlak van migratie. 'Ik blijf bij mijn uitgestippelde route en laat door niemand mijn agenda dicteren', luidt het. 'Als regeringsleider moet ik de zenuwen onder controle houden, het hoofd koel houden en iedereen oproepen zin voor verantwoordelijkheid aan de dag te leggen'.

Hij herinnerde eraan dat hij het parlement een onderzoek heeft beloofd van de eventuele folteringen waarvan Soedanezen het slachtoffer zouden zijn geweest nadat ze door ons land werden uitgewezen. Dat onderzoek wordt gevoerd door het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen. De premier hoopt dat de resultaten daarvan deze maand op tafel liggen. 'Wanneer die evaluatie heeft plaatsgevonden kan iedereen in eer en geweten een politieke afweging maken', ging premier Michel voort.

Nog volgens de eerste minister gaat het onderzoek in hoofdzaak niet over het eventuele ontslag van staatssecretaris Francken, maar moet het helpen nagaan hoe lessen kunnen worden getrokken voor de toekomst. De premier verklaarde nog achter 'alle beslissingen' te staan 'die tot vandaag werden genomen op het vlak van asiel en migratie'.

'Ik sta achter die vastberadenheid (in het terugkeerbeleid) met een erg grote waakzaamheid voor het respect voor de Europese en internationale verplichtingen'. Hij merkt op dat het merendeel van de andere Europese landen samenwerkt met Soedan, net zoals de VN-agentschappen, en repatriëringen naar Soedan organiseert'.

Kris Peeters: 'Wie de regering laat vallen, speelt met vuur'

Vicepremier Kris Peeters (CD&V) waarschuwde eerder op de dag al dat wie de regering nu zo willen laten vallen, met vuur speelt. 'Diegenen die spelen met vervroegde verkiezingen' wijst minister Peeters op de economische groeicijfers en de jobcreatie. 'De federale regering moet hard doorwerken en ik zal mijn steentje bijdragen', verklaarde de CD&V'er maandag in De Ochtend op Radio 1.

Eerder op de dag had gedelegeerd bestuurder Hans Maertens van werkgeversorganisatie Voka al gewaarschuwd dat een val van de regering slecht nieuws zou zijn voor de ondernemers. 'Er is heel wat werk op de plank. En nu kibbelen, nog eens kibbelen, daar is niemand bij gebaat. En zeker onze bedrijven niet. Een dergelijke crisis zou heel slecht zijn voor ons bedrijfsklimaat en voor onze reputatie in het buitenland. Er moet nog anderhalf jaar geregeerd worden', verklaarde Maertens op de VRT-radio.

Vicepremier Peeters schaart zich achter die oproep. De vraag werd brandend actueel nadat N-VA-voorzitter Bart De Wever zondagavond duidelijk maakte dat zijn partij staatssecretaris Theo Francken niet zal laten vallen en dat N-VA uit de regering stapt indien de andere coalitiepartners op Franckens ontslag zouden aansturen. Francken ligt onder vuur over de vraag of gerepatrieerde Soedanezen bij hun terugkeer zouden zijn gefolterd en over de vraag of hij de premier correct heeft ingelicht over de organisatie van terugkeervluchten.

Minister Peeters vindt dat er 'heel veel perceptie' wordt gecreëerd in het dossier. Hij herinnert eraan dat het kernkabinet heeft beslist een onderzoek te laten uitvoeren naar de eventuele folteringen en dat staatssecretaris Francken en N-VA-vicepremier Jan Jambon daarbij aanwezig waren. Peeters vindt dat de resultaten van dat onderzoek moeten worden afgewacht en dat daar de nodige gevolgen aan moet worden gegeven, al benadrukt de vicepemier niet op die conclusies te willen vooruit lopen.

Mark Eyskens: 'Uitspraken van Bart De Wever zijn ongehoord'

Oud-premier Mark Eyskens vindt de uitspraken van N-VA-voorzitter Bart De Wever - die zondagavond zei dat zijn partij de regering zal laten vallen als de coalitiepartners het ontslag van staatssecretaris Theo Francken vragen - 'ongehoord voor iemand die deelneemt aan een regering'. Maar een echt 'parfum de crise' hangt er nog niet, zei de CD&V-coryfee maandagochtend voor aanvang van het partijbureau van de christendemocraten. 4Het energiepact is veel belangrijker'.

Veel CD&V'ers lieten maandagochtend voor aanvang van het partijbureau niet in hun kaarten kijken. Enkel Mark Eyskens legde een verklaring af. Hij vindt het 'ongehoord' dat de N-VA-voorzitter spreekt over het laten vallen van de regering, maar noemt het tegelijkertijd 'voorbarig' om van een echte crisissfeer te spreken. 'Dat Francken heeft gelogen tegen premier Michel, is vooral voor hem een probleem. Maar de vraag is natuurlijk of hij nog voldoende krediet heeft om geloofwaardig over te komen in het parlement.'

Voor Eyskens kan er eventueel wel een parlementaire onderzoekscommissie komen naar de Soedan-affaire, 'om uit te spitten wat er precies is gebeurd.' Het Energiepact, en de bijhorende kernuitstap in 2025, zijn voor CD&V 'veel belangrijker', zegt Eyskens. N-VA schoof dat pact op de lange baan, de andere coalitiepartners blijven resoluut bij de kernuitstap. 'N-VA heeft daar een houding aangenomen die regelrecht indruist tegen die van het parlement. Als De Wever daarmee de aandacht wil afleiden van de Soedan-affaire, dan is dat tamelijk kinderachtig natuurlijk', zegt Eyskens. 'Maar hij zet daarmee wel de toekomst van het hele pact en de energiebevoorrading op het spel.'

De oud-premier nam het tot slot nog op voor premier Charles Michel. Partijgenoot en Kamerlid Eric Van Rompuy noemde die zondag een 'handpop van N-VA', maar Eyskens kan meer begrip opbrengen voor de premier. 'Je mag de moeilijkheid van de job van eerste minister in België niet onderschatten. Ik heb veel sympathie voor Michel en hij doet wat hij kan in een dergelijke coalitie.'

Rutten: 'Wie eigen, positieve, koers vaart, laat zich niet opjagen of chanteren'

Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten heeft in een tweet gereageerd op de oplopende spanningen in de federale regering. 'Wie zoals wij een eigen, positieve koers vaart, laat zich niet opjagen of chanteren', aldus Rutten. 'De liberale regering van @CharlesMichel levert prima werk: de economie draait, er komen jobs bij, belastingen gaan omlaag. Wij werken verder. Dat is wat mensen van ons verwachten. #verderwerken'.

Ecolo: 'Charles Michel doet dienst na verkoop van N-VA'

'Charles Michel hangt in de touwen', zegt Jean-Marc Nollet, fractieleider van de groenen in een interview met Le Soir maandag. Hij reageert zo op de mededeling van N-VA-voorzitter Bart De Wever dat zijn partij vertrekt uit de regering als staatssecretaris Francken zou moeten opstappen.

'Het energiepact, Soedan en nog een paar andere dossiers: telkens weer is Charles Michel aan handen en voeten gebonden. Er is geen manoeuvreerruimte, de N-VA legt inhoud en ritme op', zegt Nollet. 'De rol van Charles Michel beperkt zich vandaag tot die van dienst na verkoop van de N-VA. De partij dicteert de wet, nadien communiceert de premier en rechtvaardigt hij, fulmineert de oud-minister. 'Hij moet zich herpakken', klinkt het advies aan Michel.