Wouter Beke: 'Geen spelletjes spelen over pensioenen'

CD&V-voorzitter Wouter Beke 'betreurt' de onduidelijkheid die ontstaan is over de pensioen van vijftigplussers die langer dan een jaar in werlkoosheid verzeilen. Dat zei Beke in De Zevende Dag, het programma waarin het debat vorige week startte. Partijvoorzitters John Crombez (SP.A) en Gwendolyn Rutten (Open VLD) voerden toen een verhitte discussie over de beslissingen van de regering-Michel in het Zomerakkoord. Volgens Crombez had de regering besloten de pensioenopbouw van werkloze vijftigplussers terug te laten vallen op een minimumbedrag, waarmee een uitzonderingsmaatregel van Di Rupo I ongedaan werd gemaakt. Maar Gwendolyn Rutten sprak van 'klinkklare onzin', ook al had haar partijgenoot Vincent Van Quickenborne precies die hervorming al in augustus uitgebreid uit de doeken gedaan.

Het leidde tot een week vol verwarring, tot de regeringsploeg donderdag dan toch tot een akkoord kwam: aan het pensioen van de langdurig werkloze vijftigplusser werd niet geraakt. Maar ook dat bleek voor interpretatie vatbaar. Vrijdagochtend verklaarde N-VA-voorzitter Bart De Wever dat er enkel beslist was om voorlopig niet te beslissen, en dat het dossier later opnieuw op tafel zou komen. Kris Peeters, vice-premier voor CD&V, ontkende dat op zijn beurt: er is beslist om niets te veranderen, en daarmee was de zaak gesloten voor de christendemocraten.

Wouter Beke gaf in De Zevende Dag toe dat het pensioendebat geen fraai staaltje politiek was geweest. 'Je hoort over de toekomst en over de pensioenen geen spelletjes te spelen, of te vroeg te communiceren zoals mijnheer Van Quickenborne gedaan heeft, of mensen bang te maken zoals John Crombez deed.' Zowel Van Quickenborne als Crombez hadden voor 'veel stress' gezorgd door hun tussentijdse communicatie, klonk het.

Ook over de beslissing van donderdag is verwarring niet nodig, zei Beke. De regering was het volgens hem eens over twee uitgangspunten. 'Werken moet altijd meer beloond worden dan niet werken. Daar is ook consensus over.' En over de pensioenhervorming bij werkloze vijftigplussers: 'We gaan dat niet doen door te sanctioneren maar door te activeren.'

Uitspraken van Theo Francken 'niet normaal'

Toch overheerst na afgelopen week het gevoel dat afspraken binnen deze regering op los zand zijn gebouwd, en dat vooral tussen CD&V en N-VA het water erg diep is. De moderatoren van De Zevende Dag wezen Beke erop dat de abonnementstaks op effectenrekeningen - waar CD&V vragende partij voor was maar waar N-VA-minister Van Overtveldt verantwoordelijk voor is - nog moet uitgewerkt worden. 'Het is wel het uitgangspunt dat iedereen zich houdt aan de afspraken,' klonk het diplomatisch.

'Wij zijn gebonden door hetzelfde regeerakkoord,' zei Beke nog over de verstandhouding met N-VA. 'De afspraken daarin moeten uitgevoerd worden. Maar wij zijn wel twee fundamenteel verschillende partijen, en dat wordt elke dag meer duidelijk.' Daarbij verwees de voorzitter naar de 'opkuisen'-uitspraak van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). 'Ik denk dat hij intussen wel weet dat dit geen kwestie is van verkeerde interpretatie. Mensen kuis je niet op. Die stijl van 'opkuisen' is wat mij betreft niet normaal en daar zal ik blijven tegen reageren.'