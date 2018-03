Wordt Sonny Colbrelli de eerste Italiaanse Rondewinnaar sinds 2007? 'Het was dit of garagist worden'

Zestien was hij. In de woonkamer van zijn huis in Desenzano del Garda, aan de oevers van het Italiaanse Gardameer, zat hij aan de tv gekluisterd. Het was 8 april 2007, paaszondag. In de straten van Meerbeke, meer dan duizend kilometer verderop, streden Alessandro Ballan en Leif Hoste om de overwinning in de 91e Ronde van Vlaanderen. Ballan won na een ultieme jump, Hoste nam zijn vaste stek in: alweer tweede, de blik op het asfalt gericht. In de achtergrond won Luca Paolini de spurt om de derde plek.

