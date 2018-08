Wordt Paul Magnette het witte konijn van de Franse socialisten?

De Franse Parti Socialiste wil Paul Magnette voordragen als lijsttrekker voor de Europese parlementsverkiezingen van 2019. De Franse socialisten verkeren in woelig vaarwater en gaan daarom op zoek naar een wit konijn. Maar is het wel interessant voor de burgemeester van Charleroi om op het voorstel in te gaan? En mag hij dat überhaupt?

...