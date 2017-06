Worden er oesters gegeten op het crisisoverleg van het Brussels stadsbesuur?

Wie moet Yvan Mayeur (PS) opvolgen als Brussels burgemeester? Nadat gisteren alle partijen - ook de PS - om zijn ontslag vroegen naar aanleiding van het schandaal rond zitpenningen bij daklozenorganisatie Samusocial, besefte Mayeur dat hij geen kant op kon. Het stadsbestuur zat gisteravond laat al samen om over zijn opvolging te beslissen, maar een akkoord kwam nog niet uit de bus.

Vandaag worden de gesprekken verder gezet op een geheime locatie, maar erg lang bleef dat geheim niet bewaard. VTM NIEUWS-journalist Jan De Meulemeester stelde vast hoe vlakbij hem oesterleverancier voor een gebouw stopte, een 'platte kartonnen doos van ongeveer een halve meter op een halve meter' uit de bestelwagen haalde, en naar binnen ging. Aan de receptie kreeg De Meulemeester te horen dat in het gebouw inderdaad de vergadering van het stadsbestuur plaats vond, al is niet helemaal duidelijk of de oesters ook voor die vergadering bedoeld waren.