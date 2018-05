Witte mars ter nagedachtenis van Mawda

De stoet vertrok aan het opvangcentrum Porte d'Ulysse in Haren waar de ouders van Mawda momenteel verblijven. Honderden mensen kwamen hun steun betuigen en stapten samen naar de multiconfessionele begraafplaats van Schaarbeek, waar Mawda om 14.00 uur werd begraven. Volgens de ordediensten ter plaatse waren er zowat 1.500 aanwezigen.

Mawda lag in een wit kistje en werd door het kerkhof gedragen, gevolgd door honderden mensen. Sommigen hadden een bloem bij, er waren veel witte rozen te zien.

De papa van Mawda bedankte de mensen voor hun steun.

'We willen hier zijn om eer te betonen en ook steun te bieden aan de ouders, want die kunnen ze gebruiken. Een kind is het meest kostbare voor iedere ouder. Je bent gekoesterd en bemind, Mawda. (...) Jammer genoeg is het niet gelukt om je te beschermen tegen de gevaren van de wereld. (...) Wiens schuld het is, maakt nu niet uit', aldus de voorzitster van de Liga voor Mensenrechten, Kati Verstrepen.

'Dit had nooit mogen gebeuren. Het maakt ons kwaad en verdrietig. We dragen vandaag wit, kleur van de hoop. In de hoop dat werk gemaakt wordt van een asiel- en migratiebeleid waar elk kind centraal staat', zei kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen.