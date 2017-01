Win een unieke uitgave van het Stadsgedicht van Maarten Inghels

"Ik volg de rivier, ik ben de rivier" is een Stadsgedicht voor Antwerpen en een uitgave van Demian. Het boek telt 64 pagina's en is onlosmakelijk verbonden met een glazen houder gevuld met water uit de Scheldebron. Elke houder bevat 40 cl. zuiver bronwater. De oplage bestaat uit 100 genummerde en gesigneerde exemplaren, waarvan er 80 in de handel komen. Te koop via www.demian.be.