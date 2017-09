Wim Helsen: 'Waarom geen koffietafel organiseren na een echtscheiding?'

Terwijl u het stuk in Nederland speelde, stierf uw vader.

Wim Helsen: Zijn dood had geen impact op het stuk. Er wordt naar u geluisterd ging in december 2016 in première in Nederland. In oktober woonden mijn moeder en vader een try-out in Mortsel bij. Ze genoten. Achteraf vertelde mijn vader hoe hij gelachen had. Toen hij drie maanden later stierf, voelde het alsof hij mij zijn zegen had gegeven: het is goed dat je daarmee durft te lachen. De dag waarop hij begraven werd, moest ik optreden in een uithoek in Nederland. 'Zeg het gerust af, Wim', zei mijn agent. Dat deed ik net niet. Het spelen hielp. De cabaretier Helsen hielp de mens Helsen.

