Ann Peuteman Redactrice bij Knack Opinie

'Wilt u even invullen hoe buitengewoon tevreden u over ons bent?'

Medewerkers van klantendiensten, receptionisten, verkopers: allemaal smeken ze ons om goede punten in de een of andere online bevraging. 'Het gevolg is dat zowel zij als hun klanten zich overvriendelijk gaan gedragen', schrijft Knack-redactrice Ann Peuteman. 'Maar terzelfdertijd werkt die beoordelingsmanie heel erg verlammend.'