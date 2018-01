Willy Claes over de Agusta-affaire: 'Ik was voor de SP.A het zoenoffer'

De Italiaanse helikopterbouwer Agusta betaalde omstreeks 1990 smeergeld aan Franstalige en Vlaamse socialisten om een contract voor het Belgisch leger binnen te halen. SP'er Willy Claes was als minister van Economische Zaken (1988-1992) verantwoordelijk voor de economische compensaties van dat contract. Zijn kabinetschef bleek een van de titularissen van een geheime Zwitserse bankrekening waarop Agusta 51 miljoen frank (1,25 miljoen euro) had gestort. Het Hof van Cassatie bevond Claes in 1998 schuldig aan fraude.

