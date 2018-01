Willy Claes: 'Opus Dei beïnvloedde het Agusta-proces'

We ontmoeten Willy Claes in zijn bureau in het rectoraat van de Universiteit Hasselt waar hij associatievoorzitter is. 'Ik heb uitzonderlijk met dit interview ingestemd', vat Claes aan, 'want het is niet aangenaam om dit verhaal terug op te rakelen.'In november 1988 besliste de rooms-rode regering Martens VIII om nieuwe gevechtshelikopters te bestellen bij het Italiaanse bedrijf Agusta. Willy Claes keurde als minister van Economische Zaken voor de SP (nu SP.A) de beslissing mee goed. 'Ik vond de aankoop van die Agusta-helikopters toen niet zo bijzonder. Er lagen destijds zoveel wapendossiers op tafel. Ik had het als vicepremier ook zeer druk', zucht hij. 'Daardoor hield ik me niet zoveel bezig met mijn militaire dossiers.'

...