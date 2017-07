Willy Borsus legt eed af als Waals minister-president

Na drie jaar ervaring als minister op het federale niveau, krijgt de 55-jarige Borsus de leiding over de Waalse regering. Veel tijd om na te praten in Laken, had Borsus niet. Hij wordt immers om 18.30 uur terug in Namen verwacht, om er zijn beleidsverklaring in het parlement voor te stellen.

Ducarme neemt de bevoegdheden van Borsus in de regering-Michel over. Hij wordt met andere woorden bevoegd voor Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie.

Premier Michel was aanwezig tijdens beide eedafleggingen.