Willem-Frederik Schiltz (Open VLD): 'Het leven is veel minder glorieus dan we onszelf wijsmaken'

is Vlaams Parlementslid voor Open VLD. In Antwerpen maakt hij zich sterk voor meer burgerdemocratie. Hoe is hij als mens? Om deze twintig vragen te beantwoorden, had hij 20 minuten en 11 seconden nodig.