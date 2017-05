'Wij willen geen wegwerpambtenaren'

Voor Pano dook reportagemaker Michael Dilissen de wondere wereld van de interimarbeid in. Het resultaat is ontluisterend.

Mensen rijgen de dagcontracten aan elkaar, hopend op een vast contract en wekelijks wachtend op een verlossende sms.

Oef, volgende week opnieuw enkele dagen werk.

Week na week, soms dag na dag, jaren aan een stuk. Ziek zijn is geen optie. Klagen doen ze niet, uit schrik om hun job te verliezen. Het aantal dagcontracten is op 10 jaar tijd verdubbeld, steeds meer jonge mensen leven van dag(contract) tot dag(contract). Een lening bij de bank krijgen ze niet, echte toekomstplannen maken ze niet. Leven on hold. Schrijnend.

De Vlaamse regering staat op het punt om ook interimarbeid bij de Vlaamse overheid en binnen de lokale besturen mogelijk te maken.

Dat is een slecht idee. Uitzendwerk is duurder, er gebeuren veel meer arbeidsongevallen bij tijdelijke werknemers en bovendien hebben zowel de Vlaamse overheid als de gemeenten vandaag al de mogelijkheid om extra werk flexibel op te vangen. Waarom dan beroep doen op interimwerk, een dure vorm van werken voor de werkgever en een wegwerpcontract voor de werknemer?

Als er werk is, geef mensen dan een echte job, geen wegwerpcontract. Willen we als Vlaamse overheid echt het voorbeeld volgen van DHL?

De interimsector stuurt zijn mannetjes uit. Interimarbeid toelaten bij de grootste werkgever van het land - de overheid - is de natte droom van de sector. Die natte droom lijkt vandaag dichter dan ooit.

N-VA en Open VLD gaan gretig op het voorstel in. Tja, een sterke overheid met sterke ambtenaren was natuurlijk nooit één van hun paradepaardjes. Ultra-flexibele contracten en ambtenaren die snel ingewisseld kunnen worden, passen natuurlijk beter in de 'light-versie' van de overheid die deze partijen voor ogen hebben.

Bij CD&V leek de linkervleugel nog even te grommen, maar compleet in lijn met het enerzijds/anderzijds-verhaal schikte de partijtop zich al snel vromelijk naar de eisen van haar coalitiepartners.

Maar worden we er beter van als onze overheid binnenkort bevolkt wordt door uitzendambtenaren? En welk probleem willen we eigenlijk oplossen? Ik zie zes redenen waarom uitzendarbeid in de publieke sector een slecht idee is.

Eén. Het is totaal overbodig. Vandaag hebben overheden wettelijk al middelen om soepel en op een efficiënte manier om te gaan met tijdelijke personeelsbehoeften. Waarom dan een beroep willen doen op interimwerk? Er is bovendien helemaal geen vraag naar. Uit een enquête, uitgevoerd door de minister van Bestuurszaken bij ambtenaren van de Vlaamse overheid blijkt dat er geen dringende nood is aan de mogelijkheid om interimambtenaren in te zetten bij de openbare diensten. Onder meer omdat het statuut al voldoende flexibel is. Welk probleem willen we eigenlijk oplossen?

Twee. Het is duur. Uitzendarbeid is duurder dan contractuele tewerkstelling, het interimkantoor wil immers ook een deel van de koek. Voor elke 100 euro die de overheid voor een 'eigen' personeelslid betaalt, betaalt diezelfde overheid voor de uitzendkracht 204 euro als het een bediende is en 212 euro als het een arbeider is. Hoe kunnen we mensen vertellen dat de overheid moet afslanken en besparen als je het tegelijk wel mogelijk maakt om dure interimambtenaren aan te nemen? Welk signaal geef je dan aan de ambtenaren die je op straat zet? En aan de burger aan wie deze regering steeds meer facturen doorstuurt?

Drie. Interimarbeid is een gevaar voor de kwaliteit van de dienstverlening. Openbare diensten zijn er om ervoor te zorgen dat burgers krijgen waar ze recht op hebben. Ze hebben recht op onderwijs, recht op veiligheid, recht op waardig ouder worden. Personeelsverloop en ambtenaren-voor-één-dag doen afbreuk aan de kwaliteit en de continuïteit van die dienstverlening.

Vier. Interimarbeid bij de Vlaamse overheid zet de deur open voor politieke willekeur. Ambtenaren met een vast contract kunnen niet zomaar aan de deur gezet worden als er een nieuwe wind door de gemeente waait of als een nieuwe minister aantreedt in de Wetstraat. Ambtenaren zorgen in die zin voor continuïteit waar de politiek vaak op de volgende verkiezingen mikt. Willen we echt terug naar de tijd van de politieke benoemingen?

Vijf. Het kan gevaarlijk zijn. Interimmers hebben twee keer meer kans om het slachtoffer te worden van arbeidsongevallen. Vaak is er een gebrek aan opleiding, communicatie en kennis. Interimarbeiders hoppen namelijk van job naar job. Telkens andere regels, telkens andere procedures, telkens andere veiligheidsvoorschriften. En hop naar de volgende job! De bescherming en veiligheid kan daarbij onmogelijk gegarandeerd worden.

Zes. De Vlaamse overheid heeft een voorbeeldrol te spelen. Als de reportage van Pano ons iets zou moeten leren is het wel dat dit niet de weg is die we moeten bewandelen.

Het is aan de overheid om als betrouwbare werkgever het goede voorbeeld te geven en jobs met een toekomst aan te bieden. Probeer met je dag- of weekcontract maar eens een bank te overtuigen om een woninglening af te sluiten. Of een verhuurder om zijn appartement aan jou te verhuren, niet wetende of je volgende week opnieuw een contract zal krijgen. Als overheid mogen we in geen geval in dezelfde val trappen als de private sector. We moeten mensen een job met een toekomst bieden.

Eigenlijk is het simpel. Als er werk is, geef mensen dan een job met een vast contract, geen wegwerpjob. Als overheid mogen we niet in de val van de interimsector trappen, we moeten een voorbeeldrol opnemen en investeren in duurzame vormen van tewerkstelling. We moeten mensen werkzekerheid en een toekomst bieden, geen leven on hold hoppend van dagcontract naar dagcontract, wachtend op een verlossende sms.