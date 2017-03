'Wij proberen voor jongeren opnieuw het licht aan te steken'

Wat is YAR Vlaanderen?YAR Vlaanderen begeleidt en coacht jongeren met een complexe problemantiek die veelal in aanraking kwamen met de jeugdrechtbank. YAR biedt twee programma's aan: YAR Wonen (voor jongeren van 17-18 jaar ) en YAR Coaching (voor jongeren tussen 15 en 18 jaar). Het traject voor het laatste programma verloopt in drie fasen. Tijdens het voortraject worden jongeren geïnformeerd en gemotiveerd om mee te doen, daarna volgt een intensieve trainingsweek. Tot slot worden ze gedurende negen maanden opgevolgd door hun coach. Professionele medewerkers van YAR zorgen voor het kader maar het zijn vrijwilligers die als coach de jongeren omringen. De vrijwilligers krijgen op hun beurt begeleiding vanuit YAR. Beide partijen zien elkaar op wekelijkse basis en maandelijkse groepsmomenten.

...