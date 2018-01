'Wie leiders en leidsters wil betalen, begrijpt niets van de jeugdbeweging'

Vandaag woedt er in de federale regering een discussie over het onbelast bijverdienen in het jeugdwerk. Als OpenVLD haar zin krijgt zal leiding op die manier tot 6000 euro per jaar kunnen verdienen voor hun engagement. Heel eerlijk, de gedachte dat op termijn scouts, KLJ, KSA, FOS, KAJ, Chiro,... hun leiding zouden betalen voor hun engagement, staat haaks op hoe ik een jeugdbeweging zie. Jeugdbeweging moet immers draaien om vriendschap, plezier en samen dingen organiseren en beleven. Het jeugdwerk om het jeugdwerk.

Tijd pompen

Toen ik nog groepsleider was bij chiro Heikant, kreeg ik wel is te horen: 'Wim, ik ga er volgende zaterdag niet geraken, want mijn vriend(in) begrijpt niet dat we nu alwéér een activiteit hebben.' En inderdaad, wie niet vertrouwd is met de jeugdbeweging, staat er wel eens versteld van hoeveel tijd daar kan inkruipen.

Een (niet zo) korte bloemlezing: elke week een activiteit met de leden (die je ook voorbereidt), en vergaderen met de leidingsploeg. Elke zoveel weken een 'opruimdag' van het gebouw. Elk jaar op kamp, en 2-3-4 keer op weekend met je afdeling of de leidingsploeg. Er moet ook geld in het bakje komen. Mijn chiro organiseerde jaarlijks een BBQ, pensenkermis, vlaaienslag, en een week lang loopkoers.

Halftijds jeugdwerker

Als ik dit nu zo teruglees, kan ik maar één conclusie trekken; ik stak in die dagen - buiten de blok- (minstens?) evenveel in de jeugdbeweging als in mijn studies. Wat die halftijdse betrekking me opleverde? Niets natuurlijk. Wel, geen geld alleszins. De enige materiële beloning die ik me voor de geest kan halen waren, bij gelegenheid, gratis pintjes of een groot pak friet op de kosten van de kas.

Onbelast bijverdienen

Hoewel ik nooit een euro verdiende als jeugdleider, waren de ervaringen die ik opdeed on-betaalbaar. Je leert in groep werken, je mening formuleren op vergaderingen en op een planmatige manier evenementen organiseren. Maar ook om een creatieve manier spelletjes te bedenken - gekke inkleding inbegrepen-, een kamptoneel- of lied in elkaar steken, en maakt vriendschappen voor het leven.

En hoe vaak er onder de leiding ook werd geklaagd over het drukke programma, als ik dan overliep wat we eventueel konden schrappen, klonk keer op keer: 'Ah die activiteit gaan we toch blijven doen? Da's elk jaar keiplezant'.

Raken aan de kern van jeugdbeweging

Er zijn 100 goeie redenen om leiding te zijn en blijven, maar 'het verdient niet slecht', mag daar nooit één van worden. Niet alleen omdat vele jeugdbewegingen dat niet zouden kunnen betalen, en omdat het al helemaal gek wordt als er om die reden concurrentie tussen jeugdbewegingen zou ontstaat. In de eerste plaats omdat de essentie van een jeugdbeweging, de reden waarom je er zo gek veel tijd pompt, passie is. Vriendschap. Plezier.

En beste liberale vrienden, dat engagement, die beleving, is niet te koop.

Wim Soons is voormalig (groeps)leider bij Chiro Heikant, en voormalig nationaal jongerenvoorzitter van CD&V. In 2018 is hij lijsttrekker voor CD&V in Mechelen.