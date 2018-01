Wie laat de regering vallen?

De federale regering strompelt lusteloos het nieuwe jaar in. Al verklaarde premier Charles Michel in september nog dat 'geen enkele regering in de voorbije 25 jaar in één legislatuur meer heeft gerealiseerd', en al noemde hij zijn regering in een recent interview zelfs 'visionair'. Het is altijd een beetje meelijwekkend als een leider zijn eigen ploeg moet bewieroken.

...