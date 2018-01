Weyts: 'Vlaamse regering verdient niets aan verplichte les na rijbewijs'

'We steken er zelfs aan toe', zegt Weyts.

Wie vanaf 1 juli zijn autorijbewijs haalt, moet zes maanden later verplicht terug naar de rijles. De cursus van 3,5 tot 4 uur zal wellicht bestaan uit een groepsgesprek en een rijvaardigheidscursus op een afgesloten terrein.

Minder verkeersdoden

Minister Weyts beseft dat de maatregel misschien niet populair is, 'maar we willen minder verkeersdoden', zegt hij. 'We zien in de ongevalstatistieken dat net die groep, mensen die pas hun rijbewijs hebben, oververtegenwoordigd is'.

Bovendien bleek de aanpak in het buitenland erg succesvol, zegt de minister.

100 euro

Over de kostprijs wordt nog onderhandeld, maar momenteel wordt aan een bedrag van 100 euro gedacht.

'In geval van een vrije begeleiding kom je dan aan ongeveer 175 euro voor het behalen van het rijbewijs, nog niet de prijs van een ticket voor Rock Werchter. We zijn bij de goedkoopste van Europa', zegt hij.