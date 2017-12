Weyts tegen 130 km/u op de snelweg: 'Snelheid verhogen, betekent meer doden op de weg'

Federaal minister van Mobiliteit François Bellot wil de maximumsnelheid op sommige stukken snelweg verhogen naar 130 km/u. Dat schrijven La Dernière Heure en La Libre Belgique vrijdag. Het voorstel van de minister is niet nieuw, maar de plannen zouden nu wel concreter zijn. Hij verwacht geen tegenstand van de gewesten.

Dat minister Bellot openstaat voor een variabele snelheidslimiet, met op bepaalde plaatsen een verhoging van de maximumsnelheid tot 130 km/u, is niet nieuw. Het plan is nu opgenomen in zijn nieuwe wegcode, die in de eerste helft van 2018 zou moeten ingaan. Het zijn de gewesten zelf die moeten beslissen op welke stukken dan 130 km/u gereden mag worden. De plannen kunnen dus nog door de gewestministers geblokkeerd worden.

Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) had eerder al erg negatief gereageerd op de plannen van minister Bellot. Een verhoging zal leiden tot meer verkeersdoden, zei hij in mei nog. Maar de plannen zijn al doorgesproken met de regio's, en Bellot 'verwacht niet meteen onaangename verrassingen', zegt zijn kabinet.

'Als we de maximumsnelheid verhogen, dan verhogen we ook de dodentol op de weg', zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts in een reactie aan De Morgen. 'We wéten nu eenmaal dat een verhoging naar 130 kilometer per uur zal leiden tot meer verkeersdoden.'