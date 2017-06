Weyts mikt met acht 'quick wins' op betere doorstroming op Brusselse Ring

De Brusselse Ring blinkt al jaren vooral uit in files en verkeersonveiligheid. Elk jaar gebeuren er op de Ring zo'n 1.000 incidenten en ongevallen. De Vlaamse regering heeft al langer plannen om de Ring aan te pakken en het doorgaand en het lokale verkeer te scheiden zodat er minder weefbewegingen nodig zijn en het verkeer in principe vlotter en veiliger rond Brussel kan. Bedoeling is dat de werken starten in 2019.

In afwachting van die grote herinrichting wil Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts een aantal kleinere en snellere ingrepen, zogenaamde 'quick wins', uitvoeren om de doorstroming te verbeteren. Concreet gaat het om de aanpassing van de belijning en de herindeling van de wegbreedte op verschillende plaatsen. Bedoeling is dat de verkeerssituatie op die manier duidelijker wordt en bestuurders beter gebruik kunnen maken van de beschikbare ruimte.

Minister Weyts: "Een gelijkaardige ingreep heeft de wegsituatie al sterk verbeterd op het verbindingspunt tussen de R0, de A201 en de E19, zodat het verkeer er rustiger verloopt en er minder gevallen van verkeersagressie zijn." Volgens Weyts zullen de werken ook gebeuren in augustus zodat de hinder voor de weggebruikers tot een minimum beperkt moet blijven.

Tussen Tervuren en Sint-Stevens-Woluwe komt er over een lengte van vijf kilometer bovendien een nieuwe asfaltlaag. Weyts: "Het wegdek wordt stevig onder handen genomen in de beide rijrichtingen. Het asfalt wordt verwijderd, de betonnen fundering wordt hersteld en een gloednieuw asfalten wegdek wordt aangelegd. Weggebruikers moeten rekening houden met aanzienlijke vertragingen. Tijdens de werken zullen er op de binnenring (richting Namen/Waterloo) en op de buitenring (richting Leuven/Zaventem/Antwerpen/Gent) in de twee rijrichtingen maar 2 in plaats van 3 rijstroken beschikbaar zijn."