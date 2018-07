Weyts legt confederalisme opnieuw op tafel: 'Zesde staatshervorming is zotternij van jewelste'

Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA) wil het communautaire na de verkiezingen van 2019 opnieuw op de onderhandelingstafel leggen. Dat zegt hij zaterdag in een interview met De Tijd. 'De zesde staatshervorming is een zotternij van jewelste. Ik heb een avondvullend programma met idiote voorbeelden over bevoegdheidsdiscussies.'

Vlaams minister Ben Weyts wil na de federale en regionale verkiezingen opnieuw stappen zetten richting confederalisme, waarbij de meeste bevoegdheden bij de regio's zitten. 'Grosso modo hebben we twee keuzes. Ofwel gaan we door met de huidige formule, waarbij de ene gemeenschap de andere domineert (...) De tweede optie is de confederale omslag. Ik hoop dat ook de Franstaligen inzien dat het confederalisme voor hen een betere optie is. Zo krijgen ze het beleid waarvoor ze gestemd hebben', zegt hij in De Tijd.

'Ik hoop dat we in 2019 stappen kunnen zetten naar dat confederalisme. Al hangt dat van twee dingen af: het mandaat van de kiezer en wie tegenover ons aan de onderhandelingstafel zit.'

Delen Nog eens een paar trofeetjes binnenhalen, waardoor alles nog inefficiënter wordt, dat spel gaan we niet spelen Ben Weyts

Weyts pleit voor een volwaardige zevende staatshervorming. 'Nog eens een paar trofeetjes binnenhalen, waardoor alles nog inefficiënter wordt, dat spel gaan we niet spelen', klinkt het.

'De zesde staatshervorming is een zotternij van jewelste. Ik heb een avondvullend programma met idiote voorbeelden over bevoegdheidsdiscussies.'

De N-VA zette na de verkiezingen van 2014 volop in op een economische herstelregering, en stopte de communautaire corebusiness tijdelijk in de koelkast. Verschillende partijkopstukken lieten al verstaan dat de partij ook in 2019 niet per se met een communautaire agenda naar de verkiezingen trekt. 'We zien na de verkiezingen wel of het erin zit', liet voorzitter Bart De Wever vorig jaar nog optekenen.