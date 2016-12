Weyts: kostendekkingsgraad bij De Lijn stijgt naar 20 procent

Dat heeft de N-VA-minister gezegd tijdens de begrotingsbesprekingen in het Vlaams Parlement.

Ben Weyts verdedigde zijn beleid rond openbaar vervoer door erop te wijzen dat het aanbod niet is gedaald, de dotatie aan De Lijn wel is verminderd, maar dat de investeringen zijn gestegen (van 190 naar 230 miljoen euro) en dat ook de kostendekkingsgraad blijft stijgen. Die kostendekkingsgraad - de mate waarin De Lijn de uitgaven kan dekken met eigen inkomsten - zal volgens minister Weyts nog dit jaar uitkomen op 20 procent. "We zetten ook daar gigantische stappen vooruit", aldus Weyts.

(Belga/RR)