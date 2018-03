Weyts: 'Europese normen voor kippenkwekerijen moeten strenger worden'

Dierenrechtenorganisatie Gaia gaf dinsdag beelden vrij van creperende kippen uit zes industriële pluimveehouderijen in Vlaanderen. In de opnames, die eind vorig jaar zijn gemaakt, is te zien hoe de dieren met tienduizenden opeengepakt zitten in loodsen. Bovendien gebruikt de sector een eindeloos doorgefokt kippenras, de plofkip, om op korte tijd zo veel mogelijk vlees te produceren.

Volgens Gaia zijn de supermarkten mee verantwoordelijk, en stelt het kwaliteitslabel voor pluimvee Belplume 'niets voor'.

Belplume heeft in een reactie al laten weten dat het de beelden serieus neemt en nu onderzoekt wat hun herkomst is. 'We sluiten niet uit dat de montage van de beelden een vertekend beeld kan geven van de situatie, maar indien inbreuken worden vastgesteld mogen de betrokken pluimveebedrijven een audit door een onafhankelijke certificatie-instelling verwachten'.

Strenger

Minister Weyts vindt dat de Europese normen - bepaald in een richtlijn uit 2007 - 'vandaag te laag liggen'. 'Ze geven geen antwoord meer op de eisen die we vandaag, elf jaar na het verschijnen van de norm, hebben op vlak van dierenwelzijn. Die normen moeten dus Europees verstrengd worden.'

Wel zijn de gemaakte beelden 'natuurlijk een selectieve montage van beelden over verschillende maanden heen', aldus de minister.

Bewust

In afwachting van strengere Europese regels, is het volgens Weyts 'zinvol' dat de consument zelf kiest voor meer dierenwelzijn. Bij eieren kan dat door te kijken naar de cijfercodes op elk ei, bij kippenvlees kunnen de consumenten kiezen tussen bio- of plofkip.

De minister steunt ook de oproep van Gaia richting grootwarenhuizen, om enkel nog vlees te verkopen van kippen die een betere levenskwaliteit hebben gekend.

Gaia-voorzitter Michel Vandenbosch vindt het positief dat de minister zijn schouders onder de campagne zet, maar benadrukt wel dat de beelden helemaal niet selectief gemonteerd zijn. 'Er is nog veel meer van hetzelfde, maar we kunnen de mensen in deze tijden natuurlijk niet opzadelen met anderhalf uur video. Maar de beelden zijn zeker representatief voor de hele sector', benadrukt hij.