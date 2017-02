Weyts belooft tot 100.000 euro subsidie voor transporteurs die investeren in verkeersveiligheid

De financiële steun van de Vlaamse overheid wordt wel enkel toegekend als de transporteur investeert in verkeersveilige maatregelen die verder reiken dan wettelijk wordt vereist. Het gaat in dat verband om extra dodehoekdetectoren, camera's, systemen die het gebruik van een gsm blokkeren in een rijdende vrachtwagen, aslastmeters en automatische remsystemen.

Transporteurs die ervoor opteren om rijassistentiesystemen te huren, leasen of kopen - zoals alcoholsloten, rijanalysesystemen en systemen om de vrachtwagen op de weg te houden - kunnen eveneens rekenen op de subsidies.

Het subsidiebedrag per onderneming wordt geplafonneerd op 100.000 euro, aangezien de Europese regels dit bedrag beperken. Verwacht wordt dat het systeem halfweg 2017 in werking treedt, maar, zo belooft de minister, het systeem werkt proactief. Dat betekent dat alle investeringen die vanaf begin 2017 worden doorgevoerd in rekening worden gebracht.

Het budget dat door de Vlaamse overheid wordt vrijgemaakt, maakt deel uit van het steunpakket van 40 miljoen euro per jaar voor de transportsector. Het pakket flankerende maatregelen werd beloofd bij de invoering van de kilometerheffing, verduidelijkt de woordvoerder van Weyts.

Febetra, de sectorfederatie van de transporteurs, zat mee aan de onderhandelingstafel en uit zich zeer tevreden over de beslissing van de Vlaamse regering. "Wij juichen deze maatregel toe. Bedrijven in deze sector hebben al geen grote winstmarge. Als ze dan beslissen om bij de aankoop van een nieuwe vrachtwagen voor extra veiligheidsmaatregelen te opteren, dan kunnen ze dit steuntje zeer goed gebruiken", aldus woordvoerster Isabelle De Maegt.

Febetra beschouwt het geheel ook als een positieve maatregel om de verkeersveiligheid te verbeteren. "Veel ongevallen worden veroorzaakt door een menselijke fout. Door het gebruik van technische hulpmiddelen te stimuleren, kunnen we de kans op een menselijke fout verkleinen", besluit De Maegt.