Wetsvoorstel klaar rond beperkt gebruik van bodycams voor politie

Het was Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) die zondagmiddag de kat de bel aanbond tijdens een interview met VTM Nieuws, naar aanleiding van de heisa rond een politie-interventie in Borgerhout. De N-VA-voorzitter wil dat er zo snel mogelijk werk wordt gemaakt van bodycams voor agenten, 'zodat we dit soort nonsens niet meer meemaken'.

De woordvoerder van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) bevestigt vandaag dat een wetsontwerp in die zin nog voor de zomer binnen de ministerraad is goedgekeurd. Daarin staat dat agenten gebruik mogen maken van bodycams, al zijn er wel beperkingen. Zo is het niet de bedoeling dat agenten altijd en overal kunnen filmen. In een verhitte situatie kunnen ze er wel gebruik van maken, nadat de persoon of personen in kwestie verwittigd zijn dat er gefilmd zal worden, klinkt het. Na de interventie moeten de bodycams dan weer uit.

Het onderdeel van de nieuwe camerawet ligt momenteel nog op tafel bij de Raad van State. Als het daar zonder kleerscheuren uitkomt, moet het nog door het parlement worden geloodst. De invoering in de praktijk lijkt dus nog niet voor meteen. Criminoloog Brice De Ruyver is alvast voorstander van het gebruik van bodycams. 'Als er discussies ontstaan, is het goed dat er bewijsmateriaal is en dat het niet gewoon woord tegen woord is. Het is een instrument waar je discussies mee kunt uitsluiten', zei hij maandag in 'De Ochtend' op Radio 1. Bovendien kan het beeldmateriaal volgens de UGent-professor nuttig didactisch materiaal opleveren voor politiescholen.