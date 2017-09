'Wetsontwerp Demir is in strijd met Europees recht'

Staatssecretaris voor Gelijke Kansen en Personen met een Beperking Zuhal Demir (N-VA) stelt voor om enkel personen met een handicap die al langer dan tien jaar in ons land wonen het recht te geven op een uitkering. Volgens professor Europees sociaal recht Herwig Verschueren is de maatregel in strijd met het Europees recht.