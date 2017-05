Werknemer stal 100.500 euro uit kluis van Antwerpse supermarkt

De Antwerpse strafrechter heeft Nico P. (25) uit Antwerpen veroordeeld tot achttien maanden cel met uitstel, omdat hij geld gestolen had van verschillende werkgevers. Zo wist hij bij een Antwerps filiaal van Albert Heijn alleen al 100.500 euro buit te maken op vijf weken tijd.

Nico P. had als werknemer bij de supermarktketen een code gekregen, waarmee hij toegang kreeg tot de telmachine. Hij was erin geslaagd de achterliggende kluis te openen en kon zo tussen 5 september en 15 oktober 2014 in totaal 100.500 euro stelen.

De diefstallen werden gefilmd door een camera, waardoor ontkennen weinig zin had. Hij beweerde wel dat hij 'slechts' 40.000 euro had buitgemaakt, maar dat bedrag stemde niet overeen met de geregistreerde tekorten. Bij een firma in Antwerpen had hij tijdens zijn stage in februari 2015 6.700 uit de kluis gestolen.

Enkele maanden later had hij bij een andere werkgever in Antwerpen cashgelden die klanten hem betaalden in eigen zak gestoken, goed voor bijna 5.000 euro in totaal. Hij had in die periode ook 3.050 euro gestolen uit de kluis van een kledingzaak in Wijnegem. Het bleef echter niet bij diefstallen alleen.

Nico P. had zich ook ingeschreven voor een pilotenopleiding en kon door het vervalsen van het overschrijvingsbewijs de vlieglessen volgen zonder de gevraagde 2.300 euro te betalen. Nico P. kampt blijkbaar met een psychiatrische problematiek waarbij hij de drang om te liegen en te bedriegen niet kan onderdrukken. Hij is daarvoor in behandeling bij een psycholoog.

De beklaagde kreeg een straf met uitstel opgelegd, gekoppeld aan voorwaarden. Eén daarvan is dat hij zijn behandeling niet mag stopzetten. De twintiger moet Albert Heijn een schadevergoeding van 100.500 euro betalen.