Werkgevers betwijfelen akkoord over zware beroepen

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) gelooft niet dat het voor de zomer met de vakbonden een akkoord kan sluiten over de invulling van de zware beroepen in de privésector. Het gaat zo in tegen minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR), die uiterlijk tegen 31 juli een akkoord verwacht.