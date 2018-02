Werd Couckes boekhouding gewoon wat opgesmukt of was er sprake van fraude?

De beschuldiging is niet mis: het Amerikaanse farmabedrijf Perrigo beweert dat Marc Coucke fraude pleegde bij de opmaak van de bedrijfsrekeningen van Omega Pharma. In 2014 betaalde Perrigo 3,5 miljard euro voor de overname van Omega Pharma. Al snel werd duidelijk dat ze, naar eigen zeggen, een kat in de zak hadden gekocht. Coucke zou de omzet van Omega Pharma kunstmatig hebben opgedreven door de niet-verkochte goederen die bij de apothekers stonden, als omzet te boeken. En de kosten werden gedrukt door de inkomende facturen pas te betalen nadat de verkoop van Omega Pharma was afgerond. Zo werd de winst van het bedrijf kunstmatig opgedreven, en daardoor meteen ook de verkoopprijs. Zulke zaken gebeuren nog: wie een auto verkoopt, wast en stofzuigt die eerst, maar de kilometerstand terugdraaien is verboden. Ging Coucke te ver in het manipuleren van de cijfers?

