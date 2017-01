Welkom in 2017: zo overleeft u een nieuwjaarsreceptie

Uw bedrijf, de plaatselijke CD&V-afdeling, uw favoriete vereniging ... Allemaal verwachten ze u deze maand voor een heuglijk samenzijn: de nieuwjaarsreceptie. Tijd om handjes te schudden, wensen (en kussen) uit te delen, bubbels te drinken en toastjes te peuzelen. Tenzij u een professionele netwerker bent, is dat vaak een verplicht nummer. Nou ja, verplicht. Volgens etiquettespecialist Kevin Strubbe valt er best aan te ontsnappen. 'Naar de nieuwjaarsreceptie van je eigen bedrijf moet je zeker gaan, om niet op zere tenen te trappen. Voor al de rest is griep een prima excuus. Of zeg gewoon dat je al naar een andere receptie moet.' Al zijn zulke excuuszoekers eigenlijk bang, weet Strubbe. 'Meestal zijn ze onzeker over de etiquette op zo'n bijeenkomst. Uiteindelijk rapen ze al hun moed bijeen om een halfuur "hun hoofd te laten zien" en snel weer te vertrekken. Dat is zonde, want een rece...