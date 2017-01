Wegwerken achterstand boscompensatiefonds: 'Te weinig en te laat'

Bos+, een organisatie die zich inzet voor bosbehoud, vindt de aankondiging van minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) dat het saldo van het Boscompensatiefonds ondertussen besteed is, "te weinig en te laat".

Directeur Bert De Somviele (Bos+) reageert daarmee op een aankondiging van Vlaams minister Schauvliege van afgelopen zondag. Ze liet weten dat met de ruim tien miljoen euro uit het boscompensatiefonds (gespijsd met middelen van wie ontbost) ongeveer 215 hectare gronden voor bos werden aangekocht. Dat laatste had de minister beloofd, nadat vorig jaar kritiek losbarstte, toen bleek dat het fonds flink wat middelen bezat, die echter onbesteed bleven.

"Wat aangekondigd wordt, is inhalen van jarenlang achterstallig beleid en is bovendien nog altijd in een context waarin de compensatieachterstand meer dan 2.000 ha betreft. Met 225 ha bos erbij is er dus 10 pct achterstand opgelost. Hoe de minister die andere 90 pct gaat compenseren, daar heeft iedereen het raden naar. Met deze minister weten we dat als er geen duidelijkheid is, er meestal niets gebeurt."

De Somviele vraagt zich ook af waarom er niets over de geplande 10.000 hectare bosuitbreiding wordt gezegd. "Nu triomfantelijk aankondigen dat de ontbossing uit het verleden gecompenseerd wordt, is veel te laat en veel te weinig in verhouding met wat er werkelijk moet gebeuren."

De organisatie verwijst in haar commentaar nog eens naar een kritisch rapport van het Rekenhof van mei vorig jaar.

Wie in Vlaanderen ontbost, is verplicht ofwel te compenseren door nieuwe bossen aan te leggen, ofwel een bijdrage te storten in het Boscompensatiefonds. Met dat geld kan Vlaanderen vervolgens zelf de nodige inspanning doen om de ontbossing elders bij te passen. Maar eind 2015 zat er zo'n 7,7 miljoen euro in het fonds, door een historisch ondergebruik van de middelen - in 2016 kwam daar nog meer dan 3 miljoen bij. De ontbossing in Vlaanderen was daardoor steeds verder gevorderd. Vorig jaar gaf minister Schauvliege dan te kennen daar verandering in te brengen.